140mila mascherine della Regione. Modalità di ritiro e consegna nel comune di Ravenna

Da giovedì, 14 maggio, saranno ritirabili gratuitamente dai cittadini presso TUTTE LE FARMACIE del Comune e in diverse parafarmacie (vedi elenco in fondo) le mascherine chirurgiche arrivate dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna al comune di Ravenna.

Il quantitativo in distribuzione questa volta è il doppio, quindi 140mila. Di queste la metà andrà a farmacie e parafarmacie e le altre 70mila saranno così suddivise: ai pazienti diabetici, oncologici, dializzati e a chi fa radioterapia saranno consegnate attraverso le unità operative ospedaliere, in collaborazione con l’Ausl; ai cittadini non autosufficienti saranno recapitate direttamente al loro domicilio grazie a volontari; ai cittadini che usufruiscono dell’assistenza domiciliare del Comune verranno consegnate dagli operatori del servizio stesso; ai cittadini in carico ai servizi sociali comunali saranno consegnate nelle sedi del servizio sociale territoriale nelle occasioni di ricevimento.

Sono state preparate, come l’altra volta, in bustine da 5, una per famiglia, e per il ritiro si consiglia di evitare il più possibile gli assembramenti davanti alle farmacie, anche in virtù della raddoppiata disponibilità di mascherine.

“È anche con queste piccole, ma importanti azioni – commenta l’assessore alla Protezione civile, Gianandrea Baroncini – che le istituzioni cercano di rispondere ai cittadini in questi giorni complicati. Le nostre abitudini sono state profondamente modificate, in particolare, nei rapporti con gli altri e con gli affetti più cari. Questi dispositivi sono diventati importanti per proteggerci a vicenda dal Covid-19 e indossarle, anche in quei casi in cui non è un obbligo, diventa un segno di responsabilità e rispetto verso tutti”.

Un particolare ringraziamento, da parte del sindaco, dell’assessore e di tutta la struttura comunale di Protezione Civile, va ai volontari dell’associazione RC Mistral che per diversi giorni hanno spacchettato e realizzato le confezioni da 5 mascherine ciascuna, e a Villaggio Globale per la consegna a domicilio. Tutti osservando le prescrizioni di sicurezza.

Elenco delle parafarmacie nelle quali sono disponibili gratuitamente le mascherine