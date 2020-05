Come e dove eseguire il test sierologico per il Covid 19: le risposte del laboratorio Saba di Ravenna

Da oggi i laboratori autorizzati dalla Regione potranno cominciare ad eseguire i test sierologici su richiesta delle aziende o anche di singoli cittadini, interessati a scoprire se sono venuti a contatto o meno con il virus che causa il Covid 19.

Tra questi, a Ravenna c’è il poliambulatorio Saba di via Comandini, al quale abbiamo chiesto come è organizzata la procedura di analisi.

“Il Poliambulatorio osserva tutte le direttive regionali – spiegano dal Saba – e ha creato un percorso dedicato ai cittadini che vogliono sottoporsi all’indagine di ricerca anticorpale per il Covid 19. Il cittadino deve richiedere telefonicamente l’appuntamento, munito di ricetta del medico di base, che indicherà il tipo di test da eseguire”.

Ci sono infatti due tipi di test a disposizione: quello rapido, che determina solo la positività o la negatività al virus e quello standard, che è un test quantitativo e titola gli anticorpi. Sarà compito del medico di base richiedere l’uno o l’altro.

Una volta ottenuto l’appuntamento, che dal laboratorio Saba promettono di poter garantire in tempi rapidissimi, il cittadino deve recarsi all’accettazione ed esibire la richiesta medica, in formato cartaceo o con foto sullo smartphone. L’impegnativa può anche essere inviata al laboratorio tramite mail (poliambulatorio.saba@centrosaba.it).

“Abbiamo un’ampia fornitura di test e reagenti – assicurano da Saba -, non temiamo di restare a corto di materiale. I test che avevamo in casa sono già prenotati dalle aziende ma in questi giorni stanno arrivando altre forniture”.

A quel punto il cittadino verrà accompagnato in un ambulatorio dedicato ai prelievi per il Covid e si esegue un comune prelievo di sangue venoso. Niente test a pungidito, ma il risultato dal laboratorio arriva nell’arco di un giorno, un giorno e mezzo al massimo.

“Abbiamo ricevuto molte richieste, soprattutto da aziende del territorio che già seguivamo per le procedure di sorveglianza sanitaria, ma anche da diverse multinazionali che operano a Ravenna e in provincia”, affermano.

Dal laboratorio fanno sapere che il costo dei test, come stabilito dalla Regione, è di 25 euro per quello rapido, 50 per quello quantitativo, a cui vanno aggiunti pochi euro per le pratiche di prelievo e gestione amministrativa.