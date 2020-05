Una poesia al giorno, “E se non puoi la vita che desideri” di Constantino Kavafis, in ricordo di Enrico Liverani

“Oggi sarebbe il compleanno di Enrico Liverani, ex assessore del comune di Ravenna e caro amico di Invasioni poetiche. Era un grande sostenitore dell’invadere la città con le poesie e ci accompagnava spesso a queste iniziative con l’animo goliardico ma anche consapevole che la parola, la cultura e la bellezza fossero beni essenziali per tutti noi. Lo vogliamo ricordare con questa poesia di Constantino Kavafis e anche attraverso le sue stesse parole che risuonano quanto mai attuali e cioè: ‘Dove c’è più cultura, la gente è più felice'” commenta Livia Santini e il gruppo di Rianimazione letteraria.



E se non puoi la vita che desideri

cerca almeno questo

per quanto sta in te: non sciuparla

nel troppo commercio con la gente

con troppe parole in un viavai frenetico.

Non sciuparla portandola in giro

in balía del quotidiano

gioco balordo degli incontri

e degli inviti,

fino a farne una stucchevole estranea.

Constantino Kavafis, da Cinquantacinque poesie”, Torino, Einaudi, 1968