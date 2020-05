Ravenna. Il Consiglio comunale approva la nomina di Umberto Melecchi a revisore

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna, riunitosi in videoconferenza, ha approvato la delibera proposta dall’assessora al Bilancio Valentina Morigi sulla nomina del nuovo revisore dei conti Umberto Melecchi, in sostituzione del revisore Roberto Cottifogli, prematuramente scomparso nel mese di febbraio.

L’assessora Morigi ha rilevato che le procedure di scelta dei componenti degli organi di revisione sono disciplinate dal decreto legislativo 138/2011, avvengono per estrazione e sono eseguite dalla prefettura.

La delibera è stata approvata con votazione unanime.

E’ intervenuto il sindaco, Michele de Pascale, che ha ricordato la figura di Roberto Cottifogli, riformulando le condoglianze alla famiglia; ha quindi augurato buon lavoro al nuovo componente revisore.