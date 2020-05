Sui social di Ravenna Incoming una rubrica bisettimanale con interviste sul turismo a personalità locali e nazionali

Una nuova rubrica a cadenza bisettimanale, per riflettere sui temi del turismo ravennate, e non solo: intervistando personalità importanti del settore, a livello sia locale che nazionale.

Sui social di Ravenna Incoming – il consorzio di operatori il cui obiettivo è la promozione del turismo a Ravenna e nel suo territorio – da domani va in onda “Attorno a Ravenna. Dieci minuti con…”: una serie di interviste che verranno pubblicate ogni mercoledì e sabato, e resteranno poi consultabili sugli stessi media gestiti dal consorzio.

Si parte, quest’oggi 13 maggio, con l’assessore al Turismo del Comune, Giacomo Costantini: per una sorta di “anteprima”, che funge anche da riflessione generale sul turismo ravennate alla vigilia della Fase Due. Sabato 16 sarà invece la volta di Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino e già presidente dell’Enit.

“Grazie a questa serie di chiacchierate aperte, riteniamo di poter creare un interessante confronto di idee fra protagonisti di rilievo anche del panorama nazionale, che possa fornire agli operatori turistici spunti e indicazioni utili anche alla ripartenza delle attività (che speriamo imminente) – sottolinea Gilles Donzellini, presidente di Ravenna Incoming -. Al tempo stesso, speriamo di poter fornire un servizio curioso e interessante anche per la comunità tout court, grazie ad un format di facile fruizione ma dal contenuto stimolante”.