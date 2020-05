Una Poesia al giorno: Non innamorarti di una donna che legge di Martha Rivera Garrido

La poesia di oggi, scelta dallo staff di Rianimazione Letteraria è “Non innamorarti di una donna che legge” della poetessa e traduttrice dominicana Martha Rivera Garrido, per sottolineare l’importanza della lettura vista come inalienabile fonte di libertà personale e intellettuale.

Ricordandoci sempre che secondo Mason Cooley “Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo”.

Non innamorarti di una donna che legge,

di una donna che sente troppo,

di una donna che scrive.

Non innamorarti di una donna colta,

maga, delirante, pazza.

Non innamorarti di una donna che pensa,

che sa di sapere e che inoltre è capace di volare,

di una donna che ha fede in se stessa.

Non innamorarti di una donna che ride

o piange mentre fa l’amore,

che sa trasformare il suo spirito in carne e, ancor di più,

di una donna che ama la poesia (sono loro le più pericolose),

o di una donna capace di restare mezz’ora davanti a un quadro

o che non sa vivere senza la musica.

Non innamorarti di una donna intensa, ludica,

lucida, ribelle, irriverente.

Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così.

Perché quando ti innamori di una donna del genere,

che rimanga con te oppure no, che ti ami o no,

da una donna così, non si torna indietro.

Mai.

MARTHA RIVERA GARRIDO