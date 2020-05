Chiuso il focolaio della Cra Baccarini di Russi: da due settimane non ci sono più positivi. Pesano i 5 decessi

“Il cluster della Baccarini con la giornata di oggi si è chiuso. Non potrò mai spiegarvi cosa sia stato per me l’ultimo mese. Un pensiero sempre presente per i nostri anziani scomparsi, per le loro famiglie, per chi ha lavorato giorno e notte, senza sosta e senza sonno, per arrivare ad oggi.” Così il Sindaco di Russi Valentina Palli sul suo profilo Facebook. E così, dopo un mese di passione, da quella giornata di Pasqua in cui tutto ebbe inizio, cala il sipario sul focolaio della Cra Baccarini gestita dall’Asp. Sono trascorsi 15 giorni e nessun ospite è risultato più positivo ai tamponi. Dunque la situazione è sotto controllo. Nulla di paragonabile qui a quanto è accaduto al Pio Albergo Trivulzio di Milano o in altre realtà lombarde, piemontesi o emiliane. Però in una piccola comunità come Russi le vicende della Baccarini hanno tenuto tutti in apprensione. A crisi sanitaria conclusa – come ha annunciato il Sindaco – ecco il bilancio: 43 persone contagiate di cui 32 fra gli ospiti della struttura (su 61 ospiti) e 11 operatori. Diversi sono già guariti (e rientrati alla Baccarini) o in via di guarigione: 23 sono ancora ricoverati in ospedale. Purtroppo 5 anziani sono deceduti.