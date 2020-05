Faenza. Torna Cena Itinerante, per un weekend fra cibo e arte, tutto #acasatua. Dal 15 al 17 maggio

Distretto A apre alla #fase2 e non rinuncia a organizzare una versione di Cena Itinerante a casa tua, allargandola a tutta la regione. “Ammirando lo spirito e le iniziative del settore food, abbiamo invitato ristoranti e cantine a unirsi a noi per ricreare il 15,16 e 17 maggio, con i mezzi attualmente a disposizione, lo spirito che anima il consueto appuntamento con Cena Itinerante – spiegano dal Distretto A -. #diamocidentro, tema scelto per il 2020, acquista così un significato ancora più forte, #diamocidentro per sentirsi vicini, sostenere i nostri ristoranti e cantine preferite, divertirsi sempre”.

#diamocidentro è quest’anno in “versione #acasatua”: una grande cena itinerante diffusa, ignorando i limiti del quartiere, e della città. Saranno infatti i ristoranti e lwecantine a itinerare raggiungendo le case di tutti coloro che vorranno unirsi ordinando i piatti e i drink del menù.

“Per la prima volta infatti non saremo noi a scegliere e decidere gli spazi. Possiamo solo immaginare le cucine, salotti, divani, balconi, giardini, tavoli o letti che ospiteranno questa straordinaria edizione” proseguono dal Distretto spiegando che l’edizione sarà “come sempre a base di cibo, arte, festa, foto, convivialità, allegria, amicizia senza perdere lo spirito itinerante: ma questa volta saranno chef e produttori a spostarsi per raggiungere il loro pubblico, con il servizio di home delivery e di asporto”. Sul sito sarà consultabile un menù (in progress) con le proposte di oltre 50 fra ristoranti, bar e cantine. Ogni proposta avrà le sue modalità di ordinazione e pagamento, di ritiro per l’asporto e il raggio di azione di consegna per l’home delivery.

La scelta spazia fra varie città della nostra regione e diversi tipi di proposte: dai classici locali faentini come Arbusto, La Baita, FM Market, ai locali della riviera come Marè, Tracina, La Rotonda, dagli stellati come Magnolia, ai vegani come Granadilla, passando per le osterie contemporanee come La Campanara e il Povero Diavolo, e da eventi pop up come Rèlevant e chef come Nicole Bartolini reduce dal talent con Cannavacciolo. Il tutto da abbinare ad una ampia scelta di cantine e birrifici della nostra zona. Per mantenere viva la mission non mancherà l’arte, componente fondamentale, insieme al cibo, del format Cena Itinerante. Sempre in collaborazione con Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana.

La kermesse si svolge il 16 e 17 maggio sul canale youtube dedicato, alla scoperta delle 46 città italiane della ceramica. Aperture di botteghe, musei, studi e atelier con visite guidate, mostre, forni, laboratori, attività per bambini, performance.

Per chi poi la ceramica invece la vuole anche toccare ci sono le proposte di home delivery di tre botteghe di Faenza e relativi bar: Elvira Keller con Nove100, Carla Lega con FM Market, Andrea Kotliarsky con Bar della Città.

Previsto anche il momento party: venerdí 15 alle 18,30, con il balcone di dj Colli, che dai tetti di Distretto A per le 8 domeniche di lockdown ha fatto ballare da casa.

La raccomandazione è quella di collegarsi puntuali alla sua pagina facebook e seguire la diretta con l’aperitivo a portata di mano.

L’invito rivolto a tutti i partecipanti è quello postare foto, video, stories, saluti, brindisi, taggando ristoratori, cantine e distretto A utilizzando gli hashtag ufficiali: #diamocidentro2020 #diamocidentroacasatua #cenaitinerante2020.

https://drive.google.com/open?id=14MAQK8zs-TUBQEeQh4ullhsERbC8qc12