Lions Club Ravenna donano oltre 29.000 euro a Terapia Intensiva Lugo

I Lions, Leoness e Leo Clubs della provincia di Ravenna hanno fornito un importante contributo per aiutare il servizio sanitario locale a combattere l’emergenza sanitaria da Covid-19. I Club della provincia, da sempre attivi sul territorio con iniziative di vario tipo a sostegno delle comunità locali nell’ottica del “we serve”, anche in questo difficile periodo di grave emergenza sanitaria che ha costretto le strutture ospedaliere a dover fare fronte ad una mole straordinaria di lavoro hanno fatto sentire la loro presenza attraverso un’importante raccolta fondi tra i soci. E’ stata raccolta l’importante somma di 29.450 euro che si è deciso di impegnare per l’acquisto di presidi e attrezzature da donare alle strutture ospedaliere pubbliche della provincia.

Operando in stretto contatto con la Direzione Provinciale dell’Ausl dalla quale venivano raccolte le segnalazioni di necessità, i Clubs si sono impegnati ad acquistare le dotazioni richieste e successivamente a donarle all’Ausl provinciale.

Dal sito Ausl Ravenna si evince che il service, in fase di ultimazione, ha consentito fino ad ora di donare alla Direzione Provinciale 1.550 mascherine chirurgiche, 1.1150 mascherine FFP2, 11 saturimetri e 200 visiere facciali. E’ stato inoltre acquistato e successivamente donato al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Umberto I di Lugo sempre a seguito di specifica richiesta un Videolaringoscopio utilizzato dall’equipe durante le manovre di rianimazione dei pazienti.

“E’ importante sottolineare l’utilità della donazione per le manovre rianimatorie – dichiara il Dott. Paolo Fusaroli, direttore medico del P.O di Lugo – L’apparecchio infatti, grazie ad una camera ad alta risoluzione, assicura la miglior qualità possibile delle immagini delle vie respiratorie durante l’intubazione; le dimensioni, piccole e leggere, facilitano la manovra di inserimento nella trachea e garantiscono un eccellente portabilità specialmente nell’ambito dei reparti di emergenza urgenza”.

I Lions, Leoness e Leo Club della provincia di Ravenna attraverso questo importante service hanno voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario sforzo e dedizione al servizio messa in campo durante questo difficilissimo periodo di diffusione del contagio.