Seconda Cena condivisa di Slow Food Ravenna e Godo Bassa Romagna giovedì 21 maggio con l’Osteria La Campanara

Le Condotte Slow Food di Ravenna e Godo Bassa Romagna propongono un secondo appuntamento con le Cene Condivise – dopo il successo della prima esperienza – per giovedì 21 maggio, ripartendo dalla terra, con i prodotti e la cucina della Romagna-Toscana nella proposta dell’Osteria La Campanara, osteria con locanda di Pianetto di Galeata (FC), presente nella guida Osterie d’Italia con la Chiocciola.

La cena proposta da Alessandra e Roberto de La Campanara sarà recapitata nella giornata di giovedì 21 maggio a casa e chi partecipa non dovrà fare altro che riscaldare, infornare e cuocere seguendo le istruzioni che verranno fornite dagli chef.

Dopo cena, alle ore 22, è possibile collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/slowfoodravenna dove i partecipanti si racconteranno l’esperienza in compagnia di Alessandra e Roberto.

Costo della Cena: 25,00 euro per Soci Slow Food e amici. Di questi, 5 euro verranno devoluti ai progetti delle due condotte. Per Ravenna all’Associazione il Granello di Senape di Bra e serviranno per l’adozione a distanza. Il Granello di Senape è un’organizzazione di volontariato che ha come obiettivo l’aiuto ai paesi poveri del sud del mondo. La Condotta di Godo e Bassa Romagna devolverà la quota ai progetti di formazione che sta attuando da alcuni anni e che riguardano l’educazione a un cibo buono, pulito e giusto, attraverso laboratori per bambini e incontri formativi sul rapporto fra il cibo e l’ambiente, la salute e la legalità, con professori universitari, medici e associazioni attive in questi settori.

Le prenotazioni possono essere effettuate entro martedì 19 maggio 2020:

– per la Condotta di Ravenna: maurozanarini@gmail.com oppure 335 375212

– per la Condotta di Godo Bassa Romagna: slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 347 4524084

All’atto della prenotazione indicare email, numero di telefono e indirizzo esatto per la consegna; la prenotazione verrà poi confermata.

La consegna del cibo avverrà giovedì 21 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,30; le consegne verranno fatte su Ravenna-Cervia e dintorni, Lugo-Bagnacavallo e dintorni, Forlì e dintorni. Pagamento: alla consegna, preparando il contante per velocizzare.

Il Menù proposto dalla Campanara

Tortello sulla lastra della Romagna toscana con la nostra giardiniera.

Monfettini con fagioli.

Rosette romagnole alle erbe selvatiche, balsamella e spalla cotta di maiale e parmigiano di bianca modenese 24 mesi.

Le polpette di bovina Romagnola della Campanara in vetrocottura coi piselli novelli.

Mousse di ricotta , fragole e sciroppo di fiori di sambuco.

La Cantina: nella serata ognuno beve a casa propria quello che vuole. Slow Food propone l’abbinamento dei piatti con un vino del territorio della Tenuta Pertinello, azienda vinicola via Arpineto 2 Civitella di Romagna: “Il bosco di Pertinello” 2019 Romagna Sangiovese e “Il Pertinello” 2018 Romagna Sangiovese superiore.

Preparazione della cena

I piatti arriveranno freddi e chi partecipa deve prepararli. Per email verrà inviato un video che illustrerà e aiuterà nella preparazione dei piatti. Tranne il tortello sulla lastra e le rosette romagnole, tutto il resto viene consegnato in vasi di vetro sterilizzati e riutilizzabili.

Allegato anche un breve video dei produttori che hanno fornito i prodotti e illustreranno la loro piccola realtà (Azienda Agricola Bresciani via Case Nuove di Pezzolo 59 Bagno di Romagna ha fornito la ricotta; Azienda Agricola Arcangeloni Caterina via Campo di Sopra 24 Civitella di Romagna ha fornito piselli e borlotti; Agriturismo Vultaggio contrada Misilliscemi Guarrato (TP) ha fornito olio extra vergine presente in tutti i piatti; Azienda Agricola Fattoria Castello via Castello 32 Sansavino Predappio ha fornito la carne di bovina romagnola).

Il “gioco” consiste nel fatto che tutti sono in rete e possono parlare fra loro di questa esperienza e di altre cose.