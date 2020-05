Una poesia al giorno: È molto di Fernanda Romagnoli

La poesia scelta per oggi dallo staff di Rianimazione Letteraria è di Fernanda Romagnoli e ci ricorda quanto le piccole cose siano molto. “A questo proposito – sottolineano dall’associazione culturale – ricordiamo che è sempre chi guarda le cose che le rende migliori, come suggerisce anche Alda Merini “Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo.”

È molto

È molto ciò che regala una giornata

di primavera – ma non sappiamo spenderlo

né accumularlo, tanto

la sua moneta è in disuso.

Ti sembra astruso dar credito

al minuscolo scoppio della foglia

che sbuccia il ramo a livello di finestra,

e neppure t’accorgi di vederla

nel mattinale scontento… Ma ne dura

la gioia in te fino a sera: in una voglia

di cominciare da capo, una maldestra

baldanza nel tuo passo,

mescolato alle giovani creature,

nell’indulgenza di te… Già questo solo

basterebbe per chiudere all’attivo

il raccolto del giorno – incluso il dolo.

Fernanda Romagnoli

Il tredicesimo invitato

Ed. Garzanti, 1980