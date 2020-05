Musei e innovazione: come ripartire. Lunedì 18 maggio talk on line promosso da Laboratorio Aperto Ravenna

“Musei e Innovazione: come ripartire dopo l’emergenza Covid-19” è il tema del talk che si svolgerà online lunedì 18 maggio, dalle 10 alle 12, promosso da Laboratorio Aperto Ravenna e dedicato agli operatori culturali e museali.

Verrà affrontato l’argomento dell’innovazione nei Musei per poter ripartire dopo la fase di emergenza Covid19.

Grazie ai contributi di esperti di rilievo a livello nazionale e internazionale, verranno trattati e analizzati i possibili scenari per la fruizione dei beni museali nel periodo post covid-19.

“Il complesso momento che stiamo vivendo impone infatti un cambiamento radicale nell’approccio e nella fruizione del patrimonio culturale ed è di grande rilievo il ruolo che i musei sono chiamati a giocare in questa fase di trasformazione culturale” sottolineano gli organizzatori del talk.

Il programma

Saluti istituzionali: Elsa Signorino, assessora alla Cultura

Interventi:

Joan Roca: direttore del MUHBA Museo di Storia di Barcellona;

Talitha Vassalli di Dachenhausen – direzione generale Musei, MIBACT- Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo;

Emanuela Fiori: Polo museale Emilia-Romagna, MIBACT, direttore del Museo nazionale e della Basilica di Classe;

Massimo Isola: coordinatore del Tavolo Provinciale Cultura, vicesindaco di Faenza con deleghe a Cultura, Ceramica, Università e Alta Formazione, Turismo;

Modera: Fabio Sgaragli, coordinatore Laboratori Aperti.

Da quando è iniziata l’emergenza Covid-19, il Laboratorio Aperto di Ravenna insieme ai Laboratori Aperti della Regione Emilia-Romagna, ha deciso di affrontare il momento, trasformando i workshop in aula in webinar che è possibile seguire da casa, in modalità online.

L’evento è copromosso dalla rete dei Laboratori Aperti di Ferrara, Modena, Piacenza e Ravenna.

Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di Ravenna.

Per iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5015892124605/WN_Iw12Ved7Soy9F1Nnbb47dQ

Per informazioni: ravenna@labaperti.it oppure https://laboratorioapertoravenna.it/musei-e-innovazione-come-ripartire-dopo-lemergenza-covid19/