A proposito di cartelli stradali.....

Questa segnaletica stradale si trova a Madonna dell’Albero in via Cella, incrocio con via Stradello, proprio di fronte alla chiesa. Ogni tanto può capitare di trovare un’indicazione sbagliata, ma trovarne 4 tutte assieme è un record!

Solo le indicazioni per S. Bartolo e S. Stefano sono giuste, le altre 4 (Ravenna, Cesena, Rimini Ferrara, A14, E45) sono sbagliate e bisogna andare dalla parte opposta, verso sinistra, cioè prendere Via Stradello e poi in fondo seguire le altre indicazioni.

Sono anni che è così ed è strano che nessuno se ne sia mai accorto. Considerando che una cartellonistica va progettata, realizzata, montata e collaudata (cioè un tecnico della stazione appaltante deve visionarla e dire ok va bene), bisogna proprio dire che qui hanno dormito in parecchi.

Poi il cartello giallo in basso è stato messo in occasione dei lavori al ponte Assi sulla Ravegnana e alla fine dei lavori poteva anche essere tolto, ma è ancora lì a generare altra confusione.

Paride Gardelli