“Le barche del cuore”: progetto per uscite in mare su barche a vela per gli operatori sanitari di tutt’Italia

Grazie all’idea importata in Italia da Cristiano Ferrari, Laura D’oria e in collaborazione con l’Associazione Marinando Ravenna Onlus nasce l’iniziativa “LE BARCHE DEL CUORE”, destinata agli operatori sanitari che vorranno aderire. Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà che consenta agli operatori sanitari di decomprimere almeno per un giorno lo sforzo profuso in questi mesi dell’emergenza Covid-19 con un’uscita in mare su barche a vela. L’iniziativa mira a coinvolgere armatori e comandanti che daranno la loro disponibilità su tutte le coste italiane gli organizzatori auspicano possano essere tanti.

Considerato il periodo di restrizione sociale in atto, il progetto è ancora ai suoi primi passi, ma le adesioni sono aperte, basta collegarsi al sito: https://lebarchedelcuore.it/info/ per effettuare l’iscrizione sui tre moduli predisposti.

L’associazione Marinando Ravenna ONLUS curerà la diffusione dell’iniziativa attraverso la rete di associazione UVS di cui fa parte e in particolare in Emilia-Romagna dalla sua base di Marina di Ravenna. Naturalmente, anche tutti i circoli Velici del Porto turistico sono invitati ad aderire, diffondendo sui rispettivi siti e pagine social la notizia.

L’Associazione Marinando ringrazia anticipatamente tutti gli armatori che aderiranno, ma in particolare, il ringraziamento più sentito va al personale sanitario del territorio.