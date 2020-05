Lugo, il Sacro Cuore smentisce Gardin (Lega): non siamo orfani della scuola media

Samantha Gardin della Lega lamentava ieri in una nota che il “Governo ha scelto di non stanziare fondi nel decreto Rilancio per le scuole paritarie, tant’è che molte di loro oggi rischiano la chiusura. Rischio che, soprattutto in un contesto come l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, va assolutamente scongiurato.” Poi citava il caso dell’istituto del Sacro Cuore di Lugo, “oggi orfano delle classi medie e che, dunque, potrebbe ospitare gli alunni delle elementari della scuola pubblica”.

Pronta la smentita dell’Istituto Sacro Cuore di Lugo che pur non citando la Gardin dice: “In riferimento a quanto apparso su numerosi siti online, pur condividendo perfettamente i timori espressi circa la situazione delle Scuole paritarie nella nostra Provincia e, in generale, in Italia si rettifica quanto segue: le scuole del Sacro Cuore sono composte da classi della SEZIONE PRIMAVERA, della SCUOLA DELL’INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, tutte regolarmente frequentate e con numeri di iscritti regolari anche per il prossimo anno scolastico 2020-2021. NON SONO PERTANTO “ORFANE” DELLA SCUOLA MEDIA NÈ DEI PRECEDENTI GRADI DI ISTRUZIONE.”