Ma sicurezza vuole dire tristezza? Vogliamo ricominciare a vivere?!

Vogliamo ricominciare a vivere? Questa domanda frulla da tempo in me e negli occhi che si incontrano per strada colmi di interrogativi in questi giorni! Sicurezza vuole dire tristezza? Oggi in Piazza del Popolo a Faenza la mia città di residenza, un gruppo di musicisti con mascherina e con le dovute distanze è stato bloccato senza motivi fondati da una volante della polizia.

Cosa sia passato nei cervelli di questi umani non lo so: ero presente, non c’era assembramento, c’erano chiaramente un gruppo di amici che si stavano assicurando che tutto procedesse in sicurezza… ancora nessuno stava suonando. Hanno chiesto i documenti in nome della giustizia? Quale giustizia? Questi musicisti fanno musica itinerante, ma non c’è stato nulla da fare, la scintilla di entusiasmo è stata spenta sul nascere. Perché?

Vi posso assicurare che l’unico vero e proprio assembramento è stato creato dalla volante parcheggiata in obliquo lungo la zona pedonale che ha destato la curiosità dei passanti. Aiutatemi a capire cosa sta succedendo. Come possiamo ripartire a vivere “in sicurezza” se succedono queste cose?

La musica è vita, è arte e da quando vivevamo in grotta fa parte di noi. L’entusiasmo cura qualsiasi malattia anche quelle più terribili se ad ogni passo viene calpestato c’è qualcosa che non torna.

Romina – Faenza