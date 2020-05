Ravenna, riapre il Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia, con decine di specie animali in libertà

Fra le attrazioni naturalistiche che riaprono lunedì 18 maggio, c’è anche il Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia. Uno spazio naturale splendido, attrezzato per essere visitato in totale facilità e libertà da grandi e piccini, con la possibilità di osservare da vicino decine di specie di uccelli e di mammiferi. Il Villaggio delle Cicogne sorge appunto a Fosso Ghiaia, pochi chilometri a sud di Ravenna: lo si può raggiungere lasciando l’auto al parcheggio gratuito del ristorante La Campaza, e da lì seguendo una breve, piacevole passeggiata segnalata, che in pochi minuti porta all’accesso del parco.

Al suo interno, liberi e integrati, vivono centinaia di animali di diverse specie. Prima fra tutte la cicogna bianca, che dà il nome al Villaggio e di cui sono presenti decine di esemplari, con i caratteristici grandi nidi tondi che sorgono a una decina di metri d’altezza. Ma fra gli uccelli, è possibile vedere anche numerose altre specie autoctone: dai fenicotteri rosa alle volpoche, dai cigni bianchi e neri agli aironi cenerini, dalle oche selvatiche ai pavoni bianchi e blu, fino a germani reali, fagiani, gallinelle mantovane…

Non mancano però anche i mammiferi: caprette, asinelli, pecore nane di Ouessant. E poi ancora le tartarughe, o alcune specie di animali non autoctoni ma molto affascinanti, come l’alpaca, l’ibis o l’elegante gru coronata. Insomma, un vero paradiso per chi ama gli animali: e soprattutto per i bambini, che hanno la possibilità di godere di uno “spettacolo” davvero inedito, nella più assoluta tranquillità e libertà.

Il Villaggio è aperto ogni giorno, a partire da lunedì 18 maggio, dalle 9 al tramonto. L’ingresso è libero.