Il 18 maggio riapre anche il Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda

Da lunedì 18 maggio gli istituti culturali di Massa Lombarda inizieranno gradualmente a riaprire con orari e servizi rimodulati nel rispetto delle norme sulla sicurezza del pubblico e dei lavoratori. Le modalità organizzative sono in aggiornamento per adeguarsi alle prescrizioni del Governo e ai protocolli sulla sicurezza dettati dalla Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le rappresentanze sindacali.

Lunedì 18 maggio aprirà le porte il Centro Culturale “Carlo Venturini”, anticipando il proprio orario estivo, ma solo con il servizio di prestito e restituzione e con accessi regolamentati. In questa fase, la sezione adulti, la sezione ragazzi, il Museo e la Pinacoteca subiranno alcune modifiche. Non sarà possibile, per ora, accedere agli spazi e agli scaffali – compresi quelli dedicati a bambini e ragazzi – consultare giornali e riviste, sostare nelle sale di lettura e utilizzare i computer in dotazione. Per garantire la sicurezza dei lettori e del personale, sono previste nuove modalità organizzative e di gestione dei flussi di visitatori. In tutti gli spazi sono stati affissi cartelli informativi e segnaletica sul rispetto delle norme di sicurezza e della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, sono stati istituiti dei percorsi di visita a senso unico con varchi distinti per l’entrata e l’uscita. Il Centro Culturale raccomanda ai lettori di munirsi di mascherine, utilizzare il gel sanificante all’entrata e presentarsi possibilmente una persona alla volta per famiglia. Si consiglia per il momento di non recarsi in biblioteca con un minore; diversamente, è raccomandata la compresenza di un solo genitore.

Restano valide le iniziative proposte dai giorni scorsi dalla biblioteca per evitare un eccessivo afflusso di utenti. Tra queste, il potenziamento delle prenotazioni online e il prestito a domicilio, attivato la scorsa settimana grazie alla collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Massa Lombarda. È ancora possibile effettuare l’iscrizione online alla biblioteca, opportunità resa possibile dalla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino all’inizio dell’emergenza. L’iscrizione potrà poi essere perfezionata recandosi personalmente in biblioteca appena possibile. Chi ha preso in prestito un libro prima della chiusura della biblioteca per l’emergenza può riportarlo senza fretta. Tutte le restituzioni avverranno riponendo i volumi direttamente nei box all’entrata. I libri saranno poi tenuti in deposito il tempo necessario per la sanificazione prevista prima di essere rimessi in circolo. Anche se non sarà possibile restare a lungo negli spazi della biblioteca, le bibliotecarie saranno sempre disponibili per dare consigli di lettura, orientare le ricerche e prenotare i libri. È possibile raggiungerle via mail scrivendo a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it oppure telefonando al numero 0545 985812. Prenotazioni prestiti e suggerimenti di lettura saranno sempre possibili tramite la propria area personale su Scoprirete, il catalogo online della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.

Il Museo Venturini e la Pinacoteca saranno, in questo momento, visitabili solo su appuntamento e per un massimo di una persona alla volta, salvo conviventi. Per le prenotazioni e le modalità di accesso basta chiamare in biblioteca e accordarsi su giorni e orari. Il Centro Venturini è aperto nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30. Per restare aggiornati sui servizi e le iniziative del Centro Culturale si può seguire la pagina Facebook Centro Culturale Carlo Venturini.