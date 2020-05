Comune di Ravenna, agevolazioni per restaurare facciate degli edifici: come si può accedere al bonus

Il comune di Ravenna informa che nella legge di bilancio 2020 sono previste agevolazioni fiscali per coloro che volessero recuperare o restaurare le facciate esterne degli edifici di proprietà. Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A e B, così come è indicato nel decreto interministeriale 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il comune di Ravenna, al fine di favorire la possibilità di accedere al beneficio, ha elaborato una guida per permettere a chiunque di verificare se la propria abitazione rientra o meno nelle zone A o B. Attraverso il portale online degli strumenti urbanistici del Comune è possibile individuare l’immobile e verificare, in modo autonomo, se la zona di Piano Strutturale Comunale trovata corrisponde a una zona A o B del decreto mediante la tabella A di equiparazione all’ articolo 16 del PSC 5 – Norme tecniche di attuazione.

Pertanto per individuare se l’immobile ricade nella zona A o B non è necessaria la presentazione di alcuna modulistica o domanda agli uffici comunali. Ecco il link del portale del Comune di Ravenna dove è possibile effettuare la consultazione: https://bit.ly/2Th0wvX.