Due giornate di open day digitale dell’ISIA Faenza

Martedì 19 e giovedì 21 maggio 2020 ISIA Faenza Design & Comunicazione organizza un OPEN DAY digitale per tutti gli studenti che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’istituto di alta formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan.

Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale percorso universitario intraprendere possono già iscriversi al seguente link e richiedere così il Meeting ID Classroom per partecipare in data 19 maggio alle ore 17 all’Open Day di presentazione delcorso triennale (Diploma Accademico di 1° livello) in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati.

Gli studenti universitari che hanno già conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design o affine possono già iscriversi al seguente link e richiedere così il Meeting ID Classroom per partecipare in data 21 maggio alle ore 17 all’Open Day di presentazione deinuovi corsi biennali (Diploma Accademico di 2° livello) in Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati e in Design della Comunicazione, che equivalgono alla laurea magistrale in design.

Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi di ISIA Faenza Design & Comunicazione e sulle sue tante novità. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere in dettaglio la scuola, i docenti e la direzione, e assaporare il clima che si respira in un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei.

Dopo una presentazione generale della direttrice Marinella Paderni, si potranno vedere online gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello di ISIA Faenza, tra le prime scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche vedere le aule, gli spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione ad essere dedicata al design e al rapporto con le altri arti.

Non mancheranno gli interventi dei docenti e degli studenti per raccontare cosa significa vivere e frequentare ISIA Faenza, un istituto di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM)appartenente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che rilasciadiplomi accademici di 1° e 2° livello equivalenti alle lauree universitarie.

A partire dalla sua fondazione più orientata alla ceramica, nel tempo l’ISIA Faenza ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design di prodotto e della Comunicazione mantenendo un riferimento particolare al design ceramico, alla ricerca formale e alla sperimentazione tecnologica avanzata, alle nuove forme di comunicazione, in collegamento con l’ambito produttivo e l’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

Inoltre l’ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso ad un numero programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto.

L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata da molteplici attività, tra cui la partecipazione al Fuori Salone della Milano Design Week e di altre importanti manifestazioni italiane, le collaborazioni con l’Università di Bologna – Dipartimento di Fisica della materia, con le aziende tra cui Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan, i workshop condotti da autorevoli designer e artisti internazionali come Andrea Anastasio, Salvatore Arancio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto (tra gli altri), la pubblicazione di cataloghi editi da Corraini Edizioni, la summer school d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, i seminari e le conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale grazie al programma discambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato.

Per informazioni segreteria.amministrativa@isiafaenza.it – info@isiafaenza.it | Tel. 0546 22293