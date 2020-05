Incidente stradale: due ciclisti investiti a Fusignano lungo via Santa Barbara. Uno è grave

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 9 a Fusignano lungo via Santa Barbara all’altezza del civico 192. Due ciclisti di cui non è nota l’età, stavano percorrendo l’arteria stradale in direzione Lugo a bordo delle proprie mountain bike, quando sono stati investiti da una Renault Clio che percorreva la strada nel loro stesso senso di marcia.

I due feriti sono stati sbalzati a terra e nell’urto hanno riportato vari traumi. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, che hanno provveduto a trasportare le vittime all’ospedale di Ravenna, uno con codice 2, di media gravità e l’altro in codice 3, di massima gravità.

I rilievi di rito sono in carico alla Polizia Locale della Bassa Romagna.