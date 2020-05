Ravenna, AAC@school for social inclusion, il progetto del Cerchio diventa buona pratica europea

È con grande soddisfazione che Il Cerchio cooperativa sociale, in qualità di coordinatore del progetto AAC@school for social inclusion, condivide l’assegnazione del riconoscimento di “Good Practice Example” da parte delle autorità di gestione del programma Erasmus+.

Il progetto, cui obiettivo principale era fornire ad insegnanti e personale che opera all’interno dei contesti scolastici competenze tecniche per l’applicazione della metodologia CAA a supporto delle persone con difficoltà di comunicazione, ha dimostrato di essere estremamente efficace e generatore di impatti sia nel breve che nel lungo periodo.

L’azione, come da valutazione dell’Agenzia Nazionale INDIRE, “ha realizzato gli obiettivi principali riguardanti l’inclusione sociale, il potenziamento della professionalità docente e l’innovazione dei curricoli formativi”.

Questo riconoscimento è estremamente importante, perché sancisce il valore qualitativo del lavoro svolto sia da Il Cerchio, come coordinatore che ha partecipato attraverso il Csc Reciprocamente, che dai partner europei, con i quali per 30 mesi si è lavorato per rendere la Comunicazione Aumentativa Alternativa una pratica efficace in grado di dare risposta alle persone con difficoltà di comunicazione.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito del progetto http://www.aac-school.eu/