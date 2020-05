Scrittura Festival si farà: appuntamento ad agosto all’aperto, tra Classis di Ravenna e il Pavaglione di Lugo

Gli organizzatori di ScrittuRa festival annunciano con soddisfazione che l’edizione 2020 della manifestazione si svolgerà in una inedita edizione estiva. Il festival è diretto da Matteo Cavezzali e realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, all’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e del Comune di Lugo.

“Siamo felici di annunciare che ScrittuRa si svolgerà, dal vivo e con rigoroso rispetto delle norme – spiegano -. Si terrà dal 7 agosto a Ravenna, con appuntamenti a Classis, grazie alla collaborazione con RavennAntica, e a Lugo al Pavaglione a settembre. Presto daremo altri dettagli sul programma e su come prenotare i posti per gli eventi, in modo da evitare assembramenti all’ingresso. Ringraziamo le assessore Elsa Signorino, Anna Giulia Gallegati e il direttore della RavennAntica Sergio Fioravanti per il prezioso impegno nel trovare soluzioni nuove per rispettare le norme e rendere possibile l’attività dal vivo».