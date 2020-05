Stanziati fondi per il restauro dei Parchi della Rimembranza: il ringraziamento della comunità di San Michele

La sezione “A. Saffi” di San Michele ringrazia la giunta comunale di Ravenna che ha approvato lo stanziamento di 80.000 euro per il restauro conservativo dei Parchi della Rimembranza di San Michele, Santerno, San Bartolo e Mensa Matellica.

“Si tratta di una scelta che fa onore al municipio e al civismo della nostra popolazione – sottolinea Giannantonio Mingozzi a nome dei repubblicani -. Conservare la memoria di chi ha offerto la propria vita alla Patria, tributandogli il piccolo ricordo dei cippi commemorativi affinchè siano conosciuti e rispettati anche dalle nuove generazioni, è un dovere morale; come repubblicani ci fa piacere che, grazie all’impegno degli assessori Fagnani e Baroncini, del vicesindaco Fusignani, delle Associazioni d’arma e patriottiche e dell’Unuci, la nostra città abbia tenuto fede ad un impegno di recupero e restauro che fa onore a tutta la popolazione ed a chi ha combattuto per la dignità dell’Italia e per la nostra libertà”.