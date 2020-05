Scrivo per un problema che stiamo avendo con Hera a Marina Romea. Dal 12 di maggio si presenta questa situazione coi cassonetti, anche anno scorso in agosto ci eravamo trovati così, io tra l’altro li ho davanti a casa…Ho mandato segnalazioni tramite la loro app dal giorno 14 a oggi ma ancora niente…anzi aumentano i rifiuti, noi la tari la paghiamo regolarmente come penso tutti!!

Valentina