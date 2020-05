Cervia Cammina riparte il 21 maggio 2020 da Torre San Michele

Dopo lo stop forzato riparte Cervia Cammina, giovedì 21 maggio 2020 alle ore 20.30, sempre con punto di ritrovo dalla Torre San Michele, in piazza Andrea Costa. “Siamo particolarmente contenti – spiega la Presidente dell’associazione Cervia Bell’Italia, Letizia Magnani – di poter tornare a camminare. Naturalmente lo faremo in totale sicurezza, ma per tutti i cittadini che ci seguono da sette anni le nostre camminate sono un bel segnale di ritorno alla normalità. Tra l’altro ricominciare, dopo questa pausa forzata, proprio il 21 maggio è per noi un segnale bello. Le nostre camminate urbane hanno infatti preso l’avvio proprio sette anni fa il 21 maggio. Si tratta di una bella coincidenza, che siamo certi porti bene a tutta la città e agli sportivi amatoriali come noi che, finalmente, possono tornare a praticare sport in sicurezza negli ambienti aperti della città”.

Cervia, con i suoi 300 ettari di pineta, 9 chilometri di lungomare e spazi urbani facilmente attraversabili, senza barriere architettoniche, è il luogo ideale per la camminata veloce e per lo sport all’aria aperta anche di gruppo.

Quanto alla sicurezza Letizia Magnani assicura “in queste settimane abbiamo messo a punto un protocollo di sicurezza, che abbiamo condiviso con le autorità competenti, ci adegueremo quindi ai protocollo nazionali per fare sport di gruppo all’aria aperta. Cammineremo a distanza di due metri gli uni dagli altri, come da indicazioni internazionali, e ad ogni partecipante verrà regalata una mascherina protettiva, che servirà per la partenza e per l’arrivo, mentre durante il percorso consiglio a tutti di non indossarla. Il pericolo alcalosi per chi pratica sport con la mascherina è molto serio e quindi è bene camminare respirando aria pura. Noi siamo avvantaggiati dal fatto di poterlo fare in mezzo al verde della pineta nel rispetto delle distanze. Ringrazio il Comune di Cervia e i volontari dell’associazione per il lavoro fatto in questi giorni per consentire a tutti di poter tornare a camminare in sicurezza”. Nella foto Letizia Magnani e Luca Foschi Presidente e Vicepresidente dell’associazione Cervia Bell’Italia.