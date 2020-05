Fase 2. Stagione balneare a forte rischio, Click to Beach in aiuto con app lite

Click to Beach, affacciatasi sul mercato nella primavera del 2018, è un’app nata nella riviera romagnola con l’intento di creare business, sfruttando i principi della sharing economy. Il servizio è stato ideato principalmente dal ravennate Matteo Savorelli, ingegnere informatico un tempo bagnino nei lidi romagnoli e dall’imprenditore bolognese (nonché amico di Matteo) Mattia Trentini. Click to Beach nasce dalla vana ricerca di un ombrellone, dunque un episodio comunissimo occorso a migliaia di spiaggianti soprattutto nei weekend e in alta stagione che, nonostante l’apparente disponibilità di ombrelloni in spiaggia, si vedono rifiutare la postazione già in possesso dei clienti stagionali (nei mesi di luglio e agosto, quasi il 90% dei clienti totali di uno stabilimento).

Click to Beach consente all’abbonato stagionale di scaricare l’app e, con un semplice click, di comunicare quando il suo ombrellone è libero. L’app aggiorna in tempo reale il calendario delle disponibilità consentendo allo stabilimento di rivendere l’ombrellone temporaneamente inutilizzato. Il vantaggio è triplice: l’abbonato abbatte il costo dell’abbonamento; il bagnante occasionale si libera dallo “stress da ricerca” e può finalmente aspirare ad un ombrellone, anche nelle prime file, arrivando in spiaggia in tutta tranquillità; lo stabilimento balneare riesce a soddisfare più richieste, aumentando gli incassi di spiaggia e ristorazione. Infine, lo stabilimento entra in possesso di un sistema di gestione del parco ombrelloni all’avanguardia, studiato su misura per le singole esigenze permettendo agli stabilimenti di guadagnare in visibilità acquisendo nuovi clienti in virtù delle iniziative di marketing Click to Beach.

L’estate 2020 si preannuncia come estremamente complicata (se non proibitiva) per molti gestori causa pandemia Coronavirus. Il decreto ‘Rilancio’ è stato definito da molti addetti ai lavori della stagione balneare come poco chiaro o discriminatorio, aumentando l’alone di incertezza ed estrema precarietà che permane sulla riviera romagnola. In questo scenario, peraltro inedito, non sarà facile attirare spiaggianti e Click to Beach ha quindi deciso di venire in soccorso dei gestori con una versione lite della propria app. Ne abbiamo parlato con Matteo Savorelli…

L’INTERVISTA

Matteo, puoi raccontarci più nel dettaglio com’è nata l’app Click to Beach?



“L’idea è nata dall’esperienza diretta. Ero un bagnino, lavoravo in spiaggia e conosco bene la realtà degli stabilimenti balneari locali. I posti liberi mancavano soprattutto nei weekend perché la maggior parte degli ombrelloni erano prenotati e molte persone dovevano accontentarsi dei lettini in riva al mare. Era un sabato mattina a cavallo di ferragosto e la mia ragazza, non originaria del posto, vedendo molti ombrelloni liberi, insisteva per prenotarne uno. Andammo a chiedere al bar del bagno e ci confermarono che tutti quei posti vuoti erano prenotati. Siccome avevamo già le sporte e tutto l’occorrente, siamo andati di stabilimento in stabilimento ma alla fine ci siamo dovuti accontentare dei lettini in riva al mare ed è proprio in quel momento che mi è venuta l’idea di Click to Beach chiedendomi: “Come poter rendere disponibili gli ombrelloni non utilizzabili? Ho applicato la sharing economy sulla spiaggia”.

Quanto è stato importante la tua esperienza pregressa per lanciare il progetto?

“Piuttosto direi. Sono un ingegnere informatico e credo di aver sempre avuto una mentalità risolutiva e metodica, orientata all’ottimizzazione. I numeri e la pianificazione sono alla base dei miei progetti. Anche l’esperienza da sistemista mi ha aiutato essendo abituato a risolvere problemi. Mettere su la startup e raccogliere fondi è stata un’avventura. Partendo dalla rivendita dell’ombrellone come principio abbiamo costruito attorno ad esso tutti i servizi. La rivendita fornisce un triplice vantaggio: l’abbonato guadagna buono sconto ammortizzando il prezzo dell’abbonamento, il gestore ha virtualmente più disponibilità e chi prenota riesce ad avere opportunità per accedere nelle prime file (sempre i posti più appettibili ricordiamo, con persone che vengono da fuori che hanno abbonamento magari da 40 anni). Ci credi se ti dico che diversti gestori hanno rimesso i prezzi giornalieri nelle prime file solo negli ultimi anni? Molti stabilimenti non li avevano più aggiornati…(ride)”.

Quante persone lavorano in Click to Beach?

“Siamo 15 soci in tutto, provenienti da diverse zone d’Italia. In particolare da Ravenna, ma anche Toscana, Bologna, Modena, Bolzano e Milano. In principio eravamo un gruppo di investitori”.

Com’è stato scontrarsi con l’imprenditoria locale quando avete lanciato l’app?

“Non è stato facile agli inizi, ma è giusto sottolineare che molte realtà hanno lavorato e lavorano tuttora davvero bene. Nel secondo anno abbiamo introdotto due costi: quello del gestionale e quello del pacchetto, in modo da smussare un po’ gli angoli. Siamo contenti perché con Click to Beach abbiamo apportato un beneficio reale e consistente ad alcuni stabilimenti balneari, con incrementi del fatturato sui 15.000/20.000 euro. Le 800-900 rivendite provengono da famiglie che sarebbero andate altrove e penso sia giusto sottolinearlo. Capite le potenzialità del servizio, occorreva la promozione e questo ha apportato i benefici maggiori. Target con realtà strutturate”.

Nel vostro network sono presenti stabilimenti balneari delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. Quali hanno intuito per prime le potenzialità dell’app?

“Quelle in zona di Ravenna senza dubbio. Il beneficio maggiore lo hanno avuto le attività che hanno intrapreso la rivendita e sia il gestionale che il booking sono stati semplificati molto strada facendo. Abbiamo messo ordine nelle realtà locali dando anche loro l’opportunità di fare i conti di tutte le loro spese e ingressi. Mi riferisco alle giornate libere, alle ore totalizzate, alle giornate perse per maltempo, ecc. Non solo stabilimenti balneari comunque: tra i nostri partner anche un parco acquatico di Bondeno che ha avuto numeri impressionanti utilizzando l’app”.

Insomma, è tutto nelle mani degli utenti…ma sul fronte prenotazione paga di più l’occasionale o l’abbonato?

“Deve essere l’utente a usare agilmente l’app, senza rallentamenti. Nella realtà ideale gli stabilimenti hanno già tutti gli ombrelloni allocati grazie a semplici procedure. Quanto a cosa paga di più con la prenotazione, ti dico quella occasionale. La differenza con i competitor è che il nostro pacchetto completo permette di scegliere il posto attraverso gestionale. Anche chi va costantemente con abbonamento in tre passaggi fa tutto da solo”.

Il 2020 è stato stravolto dalla pandemia Covid-19. Come vi siete attrezzati per far fronte al ridisegnarsi della stagione estiva (tutt’ora a forte rischio)?

“Gestiamo le operazioni con i clienti da remoto e ci vediamo con loro per la messa a punto finale. Stiamo ricevendo richieste da tutta Italia: Foggia, Caserta e da realtà della Liguria. Purtroppo c’è poca chiarezza in merito a cosa si può fare e cosa no e quindi i gestori degli stabilimenti ci hanno fatto molte richieste informative. I gestori non sanno ancora che misure occorrono in spiaggia esattamente, se possono installare gestionale e gestire prenotazioni, se possono fare rivendita (e cosa questa implicherà) e se sarà possibile gestire più persone sotto a un ombrellone.

Non dimentichiamo che è già necessario sanificare l’area e occorre un doppio consenso: sia quello dell’abbonato che quello del gestore. Noi, come Click to Beach, non possiamo intervenire chiaramente”.

I clienti occasionali non saranno scoraggiati dall’andare in spiaggia con uno scenario così precario?

“Tenere traccia ‘su carta’ dei clienti occasionali per 15 giorni la vedo veramente dura e anche in merito a questa problematica i gestori ci hanno fatto diverse richieste. Lo strumento del pagamento attraverso prenotazione online è molto ambito. Nel nostro piccolo abbiamo proposto ai gestori di metter loro a disposizione parte del nostro servizio gratuitamente, in versione lite. Da 1 a 10 ombrelloni all’interno dell’app con sistema di pagamento a costo zero. La percentuale da pagare subentra solamente in caso di transazione”.

Fondamentalmente i gestori e Click to Beach sono ancor di più nella stessa barca…

“Sì. Noi guadagniamo se c’è il sole e se gli stabilimenti lavorano. Restiamo disponibili per gestionale e veniamo incontro ai gestori con sconto rispetto ai costi previsti nelle passate buone stagioni. Anche per i gestori sarà una stagione dove stare attenti a dove spendere, facendo più investimenti per sicurezza e per la gestione personale. Per molti bagni sarà un periodo durissimo, perché molti eventi he garantivano tante entrate non sarà più possibile farli”.

Quante realtà hai visto in difficoltà sin ora?



“Ci sono realtà molto in difficoltà purtroppo. In alcune c’è ancora la duna, i tavoli sono dentro, la barriera di metallo è ancora attiva e i gestori non possono far altro che arrangiarsi con quello che hanno, contando di arrivare a regime gradualmente. I bagni con gli ombrelloni solitamente molto fitti li hanno ridotti distanziandoli e aumentando le file. Alcuni hanno tolto i campi da gioco invece, altri direttamente il numero di ombrelloni. Proprio l’altro giorno ci sono giunte richieste dalla Liguria e da un laghetto torinese che hanno la disponibilità per 30 ombrelloni e non c’è proprio posto. Mantenendo le distanze di sicurezza causa Covid-19, gli ombrelloni dovranno essere portati a 15. Attraverso la rivendita si può riuscire a tamponare, ma ribadisco che purtroppo alcune realtà non riapriranno proprio”.