Lugo. Cordoglio del sindaco Ranalli per la morte di don Nicola Silvestri

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’intera Amministrazione comunale si uniscono al dolore della città per la scomparsa di don Nicola Silvestri, avvenuta ieri all’hospice di Lugo.

“Don Nicola ha passato la sua vita al fianco degli ultimi, le persone più disperate e bisognose di aiuto – spiega Davide Ranalli -. Lo ha fatto per 40 anni da missionario, dimostrando un enorme altruismo e una incessante attenzione verso chi soffre. Per quello che ha fatto in questi anni, sempre in prima linea, non possiamo che essergli grati. La sua energia nel portare conforto a chi era in difficoltà rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Ora i nostri pensieri vanno a chi in questi giorni lo piange”.

Don Nicola Silvestri aveva 79 anni ed era stato ordinato sacerdote nel 1967. In passato era stato cappellano nella parrocchia di San Giacomo a Lugo ed era stato tra i primi a partire in missione per il Brasile all’avvio del progetto “Chiese sorelle”. I funerali si svolgeranno giovedì 21 maggio alle 10.30 con partenza dall’ospedale di Lugo verso la chiesa della Collegiata.