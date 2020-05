Ravenna, continua Camera work Off con il secondo workshop del fotografo Massimo Vitali

Proseguono il Festival fotografico Camera work Off, i workshop e gli incontri sulla pagina Facebook di PR2 (@palazzorasponi2), in diretta Facebook, con nomi importanti della fotografia italiana secondo il collaudato format delle “conversazioni sulla fotografia”, che stanno ottenendo una buona audience. Dopo l’incontro molto seguito con Mario Cresci, giovedì 21 maggio, sempre in diretta facebook dalle 18, si terrà quello con il fotografo Massimo Vitali, da tempo impegnano a rappresentare temi attualissimi come la fotografia dei grandi spazi e dei luoghi dove le masse si aggregano lasciando libero sfogo all’ individualità del proprio corpo e la ricerca dello straniamento tipico della civiltà contemporanea.

L’artista dialogherà con Silvia Camporesi, direttrice artistica della rassegna. L’incontro sarà aperto dall’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi che racconterà il progetto Camera Work dedicato alla giovane fotografia d’autore promosso dal Comune di Ravenna. A chiudere le conversazioni sarà Francesco Jodice, in diretta facebook, giovedì 28 maggio, sempre dalle 18. Le conversazioni si inseriscono nella programmazione del Circuito OFF di Camera Work che vede la partecipazione di Venti progetti fotografici di artisti emergenti, selezionati dalla giuria tecnica di Camera Work che quest’anno aveva come tema “Cronos – a matter of time”. Fino al 15 giugno i progetti saranno visibili sul sito www.palazzorasponi2.com