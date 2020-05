Russi. Modalità occupazione di suolo pubblico semplificata al fine di limitare assembramenti in spazi pubblici

A seguito dell’emergenza Coronavirus, il Sindaco del Comune di Russi Valentina Palli ha approvato una delibera riguardo ulteriori misure di sostegno alle attività, ritenendo opportuno in questa fase concedere nuove occupazioni o ampliamenti di occupazioni già autorizzate.

Le concessioni riguarderanno le aree pubbliche e ad uso pubblico (aree chiuse al traffico, isole pedonali, aree di sosta), in prossimità dei locali destinate alla sosta veicolare, al fine di destinarle alle occupazioni di tavolini, sedie, dehors, ombrelloni, pedane e altre strutture temporanee. In questo modo sarà possibile ampliare gli spazi connessi a bar, ristoranti, locali di intrattenimento e di altre attività commerciali ed artigianali, nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle normative (somministrazione e consumo da realizzarsi all’aperto, servizio al tavolo o bancone di consegna e mescita all’esterno, distanziamento del bancone dalle sedie e tavolini, regolamentazione e distanziamento degli spazi di attesa prima dell’ingresso).

Per gli ampliamenti dello spazio di occupazione di suolo pubblico già concesso, l’esercente potrà avviare l’occupazione previa semplice comunicazione via mail all’indirizzo segreteria_at_comune.russi.ra.it; nel caso di nuove occupazioni o ampliamenti, l’esercente dovrà presentare istanza secondo la modulistica (reperibile sul sito web del Comune www.comune.russi.ra.it all’interno della presente informativa) per il rilascio della concessione entro 4 giorni lavorativi (al fine di verificare eventuali conflitti con altri esercizi o intralci alla circolazione).

Infine, oltre ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste, gli esercenti dovranno provvedere a delimitare l’area concessa con materiale amovibile visibile sia di giorno che di notte, per permettere la normale circolazione pedonale e veicolare. Una volta installate le strutture temporanee, saranno attivati monitoraggi e controlli da parte degli uffici competenti.