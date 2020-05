1.240 nuove piante nella Pineta di Cervia grazie a Coop. Riapre il Parco Naturale e CerviAvventura

Con la riapertura del Parco Naturale, prevista per sabato 23 maggio, si potrà ammirare l’importante progetto di forestazione portato a termine durante l’inverno da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2, grazie all’iniziativa “Un nuovo socio un nuovo albero”. Per ogni giovane nuovo socio tra i 18 e i 25 anni la Cooperativa si è infatti impegnata a piantare un nuovo albero e questo ha portato alla piantumazione di 1.240 piante nell’area devastata dalla tromba d’aria del 2019. L’intervento di piantumazione ha interessato 4 aree contigue all’interno del Parco, sito rilevante a livello ambientale e naturale, con i suoi 27 ettari di millenaria pineta che si estende fino a Milano Marittima e rientra all’interno di un SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Il mantenimento di questo intervento di forestazione per i prossimi anni sarà curato dal consorzio gestore del Parco Naturale.

L’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 rientra nella Campagna nazionale Mosaico Verde, che ha un obiettivo ambizioso: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti su tutto il territorio nazionale. Ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, questa campagna ha lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Le specie arboree scelte per l’intervento al Parco Naturale sono tutte autoctone, coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche dell’area: l’obiettivo, con il tempo, è ricostituire la pineta e la macchia mediterranea e renderla nuovamente fruibile a residenti e turisti. Gli alberi sono stati collocati a gruppi a formare dei piccoli nuclei di forma irregolare e con andamento naturale. Sul lato confinante la pista ciclabile e la linea ferroviaria Rimini-Ravenna sono stati collocati arbusti, per esigenze di schermatura visiva, allo scopo di tranquillizzare e isolare gli animali dalla presenza dell’uomo, e di tipo normativo, nel rispetto delle distanze previste per la sicurezza delle linee ferroviarie.

Il Parco Naturale riaprirà sabato 23 maggio con i seguenti orari al pubblico:

fino al 31 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 20

dal 1 al 30 settembre tutti i giorni dalle 9 alle 19

dal 1 ottobre al 1 novembre venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 17.30

Sabato 23 maggio riapre anche il bar binario 9 ¾ mentre l’apertura di CerviAvventura è prevista per sabato 30 maggio con i seguenti orari:

30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno dalle 10 alle 19.30

dal 6 giugno al 31 agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30

dal 1 al 20 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30