Gruppo Cassa Ravenna: tutte le disposizioni per il ricevimento della clientela

Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche la Banca di Imola Spa e il Banco di Lucca e del Tirreno Spa) per contrastare la diffusione del virus Covid-19, in ottemperanza al protocollo sottoscritto il 28 aprile 2020 fra l’ABI e le Organizzazioni Sindacali nazionali di settore e a quanto disposto dal Protocollo condiviso con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19 negli ambienti di lavoro, elaborato insieme dal Gruppo Cassa di Ravenna e dai Rappresentanti aziendali dei Lavoratori per la Sicurezza, da lunedì 25 maggio e fino al 12 giugno proseguirà il ricevimento della clientela nelle proprie filiali su appuntamento, con possibilità, per esigenze non derogabili, di ricevere i clienti anche senza appuntamento, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Il Gruppo Cassa di Ravenna sottolinea che tramite il servizio di Internet Banking si possono effettuare on- line, comodamente da casa o da ufficio, le principali operazioni bancarie come bonifici, pagamenti di F24, bollettini postali, bollo auto e consultare i movimenti del conto corrente.