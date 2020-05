Dal 25 maggio riparte attività sportello SostareALugo

Da lunedì 25 maggio lo sportello SostareALugo provvederà ad evadere tutte le istanze inviate nel corso del periodo di sospensione dell’attività, contattando i richiedenti per la consegna dei titoli autorizzativi. Lo sportello SostareALugo aprirà, previo appuntamento, dall’1 giugno.

Fino ad ora, per i titoli autorizzativi alla sosta nel Comune di Lugo (come abbonamenti, autorizzazioni transito/sosta ztl e contrassegni disabili) sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 e dall’art. 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23 circa la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi, con conseguente relativa posticipazione della scadenza degli stessi.

Presso lo sportello SostareALugo è possibile richiedere e rinnovare i permessi di accesso e sosta nella zona a traffico limitato, gli abbonamenti residenti e attività e le autorizzazioni attualmente previste dal Piano Sosta in vigore a Lugo, come l’autorizzazione alla sosta gratuita per i veicoli ibridi/elettrici e gli abbonamenti family, oltre al rilascio e al rinnovo dei contrassegni invalidi per i residenti nel Comune di Lugo.

All’interno dello sportello verranno rispettate tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da Covid-19. Si richiede agli utenti di mantenere sempre la distanza di almeno un metro e di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale. Dal 25 maggio riprende anche la sosta regolamentata con disco orario in piazza Garibaldi e viale Dante.