La Consulta del Volontariato regala 500 mascherine chirurgiche per i Servizi sociali del Comune di Cervia

Altre 500 mascherine regalate al Comune. Questa volta è la Consulta del Volontariato che ha regalato 500 mascherine chirurgiche per i Servizi sociali del comune. Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Ringrazio la Consulta del Volontariato che anche in questa occasione ha manifestato solidarietà e ha dato un fattivo contributo in questa difficile situazione del coronavirus. Una realtà che a Cervia si è sempre contraddistinta per il suo impegno e per le tante iniziative a sostegno dell’intera comunità, adoperandosi per andare incontro alle fragilità delle persone e alle necessità della nostra città”.