Mar di Ravenna riaperto al pubblico con il “Martirio di San Bartolomeo” di Nicolò Rondinelli

Oggi sabato 23 maggio il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna ha riaperto al pubblico, dopo circa due mesi di sospensione, e per l’occasione è stata presentata un’opera di Nicolò Rondinelli “Martirio di San Bartolomeo” acquistata dal MAR nel 2018 (l’opera rimarrà esposta fino al 30 agosto 2020).

Il museo apre con nuove modalità organizzative, seguendo tutte le prescrizioni necessarie, per consentire ai visitatori di svolgere le visite in sicurezza e tornare ad una rinnovata normalità. Per l’adeguamento dei protocolli sanitari il percorso di visita alle collezioni è a senso unico e segue una linea retrospettiva che parte dalla contemporaneità per risalire alle opere più antiche.

“A sottolineatura dell’evento che la congiuntura dell’emergenza sanitaria rende speciale – affermano l’Assessora alla Cultura, Elsa Signorino e il presidente del MAR Mauro Brighi – il Museo presenta al pubblico, per la prima volta, una delle più significative acquisizioni degli ultimi anni. Si tratta di un acquisto per l’incremento dei cosiddetti “Quadri Antichi”, il nucleo originario della Galleria dell’Accademia che si forma con la soppressione delle corporazioni religiose e si unisce ai nuovi ingressi favoriti dalla liberalità del collezionismo locale.”

A presentare l’allestimento è il Direttore, Maurizio Tarantino: “Ho pensato a un debutto in comunità, con una posizione in esergo, così che l’acquisto assuma tutta la rilevanza, anche simbolica, dell’incremento patrimoniale, un segno tangibile del percorso di crescita in un momento come questo. I tempi per lo studio, e per una presentazione più meditata, non mancheranno. Ora è il momento della condivisione perché il dipinto cominci a entrare nei nostri occhi.”

L’ingresso al Mar è gratuito (fino al 30 agosto) con i seguenti orari: martedì–sabato 9.00-18.00, domenica 14.00-18.00, lunedì chiuso (sarà consentito l’accesso a un numero di 20 persone ogni 20 minuti).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e visita, si invita a consultare il sito www.mar.ra.it