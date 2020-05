Musica. Il Meeting degli Indipendenti non si ferma. Sangiorgi: “Confermato il MEI ad ottobre”

Non si ferma l’attività delle Etichette Indipendenti, nonostante l’emergenza sanitaria. Giordano Sangiorgi, patron del Meeting degli Indipendenti, intervistato dall’agenzia Dire, fa il punto della situazione: “Abbiamo realizzato due iniziative durante la quarantena. Una è ‘L’Italia in una stanza‘, con la quale abbiamo ricevuto oltre 400 saluti dagli artisti fermi, da noti come Eugenio Finardi, a meno noti come La Scala Shepard, per citarne uno”.

“Abbiamo avuto un grande riscontro – aggiunge -, abbiamo anche raccolto fondi per la Protezione civile. A fine aprile abbiamo anche fatto il Festival Day, si sono presentati un centinaio di festival online. Alla fine abbiamo avuto 400mila spettatori per gli eventi spalmati in 3 giornate”.

E poi lancia una buona notizia: “È confermato il Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza, la più importante manifestazione dedicata alla nuova scena musicale indipendente italiana, in programma il 2, 3 e 4 ottobre dedicato a concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, oltre a una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale. Nel frattempo è partito il primo contest MEI Superstage per le band dell’Unione della Romagna Faentina under 35 e della Regione Emilia Romagna, che scade il 30 giugno e poi dal 1° luglio si aprirà quello nazionale”.