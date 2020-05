Il calzaturificio Davema dona 150 mascherine lavabili prodotte in sede alla protezione civile di Cotignola

Davema Srl, azienda lughese a conduzione familiare attiva da oltre trent’anni nel settore calzaturiero, ha donato 150 mascherine lavabili autoprodotte al gruppo di Protezione civile di Cotignola.

“Da marzo abbiamo iniziato a fabbricare le mascherine utilizzando la macchina cucitrice per le tomaie e siamo in attesa di ottenere la certificazione Dpi. Questa donazione è il nostro modo di ringraziare e sostenere i volontari della Protezione civile per l’utilissimo lavoro svolto quotidianamente”, hanno dichiarato le titolari Giuliana Valli e Chiara Zaffagnini.

“Ringrazio Davema Srl, non è scontato mettersi a disposizione della comunità – ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Queste mascherine saranno utilizzate dai nostri volontari nel corso dei numerosi servizi che stanno svolgendo: il presidio per evitare assembramenti nei parchi pubblici e durante i mercati settimanali di Cotignola e Barbiano, per esempio, ma anche la consegna a domicilio di beni essenziali alle categorie più deboli”.