Ravenna Fc e Sporty store regalano maglia autografata di Selleri: ilestrazione

Riparte l’attività degli esercizi commerciali e si rafforza la partnership che lega il Ravenna FC a SPORTY store. “Troverete tutto il merchandising giallorosso, prime fra tutte le divise della stagione, presentate ad un prezzo estremamente scontato. Una scelta doverosa in un momento di difficoltà come quello in cui ci troviamo, ma dal quale troveremo la forza di ripartire” informano daSPORTY store.

Al fine di essere ancor più vicini ai tifosi del Ravenna FC, SPORTY prevede la possibilità di ordinare ogni prodotto della squadra di calcio direttamente dallo store on-line all’indirizzo www.sportyonline.it.“Una possibilità concreta – aggiungono da SPORTY -per consentire a tutti i sostenitori giallorossi di essere vicini al club e di poter indossare i colori sociali con il consueto orgoglio. Il merchandising è un ambito nel quale la società vuole crescere, assecondando il desiderio dei tifosi di indossare i colori della squadra del loro cuore e di tingere di giallorosso la propria quotidianità. L’avvio di questo percorso condiviso viene valorizzato anche da un contest per poter fare un regalo ai tifosi più fedeli, infatti seguendo alcune semplici istruzioni si potrà partecipare all’estrazione di una maglia gara autografata da Alfonso Selleri, capitano del Ravenna”.

Per partecipare a questo giveaway basta mettere il like alle pagine Facebook ed Instagram di Ravenna FC e SPORTY store e taggare 3 amici nel post. L’estrazione avverrà il primo giugno ed il fortunato potrà recarsi da SPORTY per ricevere la maglia autografata.