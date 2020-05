Sant’Agata sul Santerno: In vigore il nuovo orario estivo della biblioteca comunale

Sono in vigore i nuovi orari della biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno, validi fino al 31 luglio. La struttura è aperta nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30; in tali orari al momento l’unica attività consentita è quella di ritiro e consegna dei libri. I locali della biblioteca sono stati appositamente attrezzati per garantire il distanziamento personale.

Per informazioni negli orari di apertura chiamare il 0545 919902, oppure l’indirizzo email biblioteca@comune.santagatasulsanterno.ra.it.