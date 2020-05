1000 piccoli battiti: chiude la campagna per i canili del ravennate, ma prosegue l’attività dei volontari

Cuore e Territorio coinvolgendo le aziende del territorio, tra le quali l’allevamento della “Pioppa” di Bagnacavallo, nella mattinata di oggi con i due suoi rappresentanti Marcello Iervolino e Anna Redavid ha ultimato le donazioni per i canili della provincia di Ravenna portando “il battito” degli associati anche al rifugio “LE ADOZIONI DI DANIELA” di Anita. Avuto la presenza della responsabile Daniela Alisi i soci hanno provveduto a consegnarle crocchette e scatolette di carne per cani e gatti: “Abbiamo provveduto ad abbracciare i cani residenti uno per uno” riferisce Anna Redavid. “La parola d’ordine era: alleviare la forzata e triste clausura dei cagnolini e assicurargli un nutrito pasto in attesa di tempi migliori. La gestrice nell’elogiare il tempestivo e concreto aiuto ricevuto, ha ringraziato tutti i soci di Cuore e Territorio. “Ci auguriamo – riferisce il delegato Marcello Iervolino – che la Regione emani in fretta le necessarie direttive per permettere le adozioni di cani e gatti”.

Prosegue Cuore e territorio ricordando che il 15 giugno verrà ufficialmente dato lo stop per le donazioni finalizzate all’emergenza COVID-19.

Dal 16 giugno l’ Associazione riprenderà le normali attività di volontariato a favore della provincia di Ravenna con i progetti: sicurezza e prevenzione cardiologica – bullismo e cyber bullismo – violenza di genere – droghe ed effetti sul cuore – legalità.

“Insomma – scrivono – il battito riprende finalmente il suo ritmo di aiuti a 360 gradi. Dona il tuo 5X1000 a favore della tua Città, siamo il suo cuore pulsante”