Bonaretti (M5Stelle): Cervia esclusa da eco-bonus su biciclette. Il Comune chieda sostegno economico alla Regione E-R

Il nuovo “Decreto Rilancio” varato dal Consiglio dei Ministri, prevede efficaci politiche di sostegno alla mobilità sostenibile. Il Decreto prevede, tra gli altri, un eco-bonus del valore di 500 € garantito dallo Stato, che copra il prezzo d’acquisto di un mezzo di trasporto a basso impatto ambientale, come la bicicletta o il monopattino elettrico.

“Allo stato attuale, il Decreto prevede di estendere il bonus alle realtà metropolitane e ai centri abitati con una densità uguale o superiore ai 50.000 abitanti” spiega il consigliere comunale Pierre Bonaretti Capogruppo Movimento Cinque Stelle, sottolineando che “Cervia ospita circa 30.000 residenti, ma che il numero aumenta in maniera significativa con i proprietari di seconde case e i turisti, soprattutto durante la stagione estiva”.

“Consci delle difficoltà economiche in cui il Comune si trova in questo particolare momento, non siamo nelle condizioni di richiedere un impegno economico in questo senso all’Amministrazione, attraverso il diretto stanziamento di fondi dalle casse comunali. Riteniamo tuttavia che, per coerenza con quanto sostenuto nel Programma elettorale, all’interno del DUP e con la mozione sull’emergenza climatica, il nostro Comune possa farsi rappresentante ai tavoli regionali e nazionali, di determinate richieste dal forte valore ambientalista” prosegue l’OdG proposto in Consiglio comunale.

Pertanto, Bonaretti chiede:

– che l’Amministrazione si attivi presso i tavoli regionali, per valutare la possibilità di un sostegno economico da parte della Regione, che riguardi i piccoli e medi comuni, sulla scia dell’eco-bonus previsto nel Decreto Rilancio;

– che l’Amministrazione, si faccia portavoce presso il Ministero dell’Ambiente, attraverso un documento scritto, in cui richiede di valutare la possibilità di ampliamento di tale eco-bonus anche alle città caratterizzate da un’alta frequenza turistica.

“Occorre segnalare, inoltre, la possibilità di valutare incentivi per i turisti che scelgono di raggiungere la nostra località via treno, in relazione alle offerte e incentivi promossi da Trenitalia, con riferimento al comunicato di fsnews.it del 15 maggio 2020 http://fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/5/15/monopattini-gratis-sui-treni-regionali-di-Trenitalia.html