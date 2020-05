Comune di Faenza, disponibili online i video di 12 spettacoli di Accademia Perduta/Romagna Teatri

L’Amministrazione Comunale di Faenza propone, attraverso i propri canali social e mezzi di comunicazione digitale istituzionali, i video di alcune dei migliori spettacoli di Teatro Ragazzi firmati dal Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri, offrendo così ai bambini e alle famiglie occasioni di intrattenimento costruttivo che mantengano vivi il contatto e il legame tra la città e il Teatro Masini. I link agli spettacoli, preceduti da una breve nota di presentazione, sono disponibili alla pagina: http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Calendario-Eventi/Teatro-Ragazzi-online

“È davvero un grande piacere poter pubblicare anche nei nostri mezzi di comunicazione il collegamento ai video delle produzioni del teatro ragazzi di Accademia Perduta – commenta l’Assessore alla Cultura Massimo Isola – .Si tratta di una operazione intelligente e piena di fascino. L’emergenza ha chiuso i teatri e anche a Faenza siamo stati costretti a sospendere le nostre amate e apprezzate stagioni. Il Masini per noi è un faro nella comunità, un punto di riferimento fondamentale nella costruzione di una società coesa prima ancora che un luogo di trasmissione culturale. Il Masini ci è mancato molto, e ancora ci manca. Nell’attesa di capire cosa potremo fare in estate e come ripartire con la stagione 2020/2021, ecco un’azione concreta che offre una parziale ma affascinante opportunità per le nostre famiglie. Accademia Perduta e il nostro Teatro Comunale sono centri di produzione; non solo ospitano compagnie e organizzano stagioni: da noi il teatro nasce, cresce e si produce. Credo che questa idea di tenere insieme produzione e organizzazione sia meravigliosa e faccia la differenza. È grazie a questa idea che il nostro Comune, come altre realtà della Regione coltivano da anni, che oggi possiamo condividere con i nostri ragazzi emozioni, storie, progetti creativi partendo direttamente dai mezzi di comunicazione digitali. Le nostre famiglie, i nostri ragazzi, possono guardare da casa importanti produzioni che hanno fatto il giro d’Europa. Sono nate per stare sul palcoscenico e per comunicare con i ragazzi dentro i nostri teatri, ma in questa situazione anche il passaggio tramite video è importante. Nell’attesa di rivederci tra le mura settecentesche del Masini, tra i suoi romantici palchetti e il suo straordinario palcoscenico, ecco una prima forma di dialogo che ci piace e condividiamo. Buona visione”.

Gli spettacoli proposti sono stati creati dal nucleo artistico storico della compagnia, composto da Claudio Casadio in veste di attore (Pollicino) e regista (Il gatto con gli stivali, Jack e il fagiolo magico, Un treno per Hamelin, Il bosco delle storie, La cicala e la formica), Marcello Chiarenza, Mariolina Coppola e Maurizio Casali, così come da formazioni come Il Baule Volante (L’acciarino magico, Hansel e Gretel, Nico cerca un amico, Il sogno di Tartaruga) e TCP Tanti Cosi Progetti (Zuppa di sasso) sostenute dal Centro di Produzione romagnolo.

Pièce che hanno calcato i palcoscenici di tutta Italia e, in alcuni casi, anche europei; che sono stati ospitati in alcuni dei più importanti festival teatrali per l’infanzia e la gioventù e hanno in più occasioni ottenuto importanti riconoscimenti.