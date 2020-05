Free Patrick Zaki. Un grande cartello con il disegno dell’artista ravennate Gianluca Costantini in piazza a Bologna

“Alla fine lo abbiamo fatto veramente! Da oggi #Bologna chiede libertà per Patrick Zaki anche così. Grazie al sindaco di Bologna Virginio Merola e a tutto il suo staff e uno speciale ringraziamento a TMC Pubblicità”. Questo il commento dell’artista ravennate Gianluca Costantini sulla sua pagina Facebook, per l’iniziativa che vede una gigantografia del suo disegno con il volto di Patrick Zaki, campeggiare sulla facciata di Palazzo dei Notai in piazza Maggiore a Bologna, in uno spazio pubblicitario che portegge i lavori in corso.

La realizzazione è stata curata a spese dell’azienda TMC Pubblicità di Milano, concessionaria dello spazio, con il patrocinio non oneroso del Comune di Bologna. “L’installazione vuole confermare la richiesta al governo egiziano di rilasciare lo studente iscritto al Master Gemma dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, arrestato in Egitto lo scorso 7 febbraio e ancora in stato di detenzione preventiva”, spiega un comunicato stampa del Comune di Bologna.

“La libertà per Patrick Zaki è la richiesta di una città intera, dal Comune all’Ateneo oltre che di tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani – affermano il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, e il rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini -. Grazie all’artista Gianluca Costantini, che ha avuto questa idea, e all’agenzia TMC per la sensibilità dimostrata”.