Il 4 giugno riparte la Scuola Cinema Ravenna del regista romano Gian Paolo Mai: come partecipare

Dopo l’esperienza vincente della Scuola Cinema Cesena, il regista romano Gian Paolo Mai aveva deciso di dare la possibilità anche ai ravennati di imparare una disciplina totalmente unica come la recitazione cinematografica, che ha regole tutte sue e dinamiche completamente diverse dalla recitazione teatrale. Il primo gruppo era partito a Ravenna poche settimane prima del lockdown ed il corso è continuato on-line. Ora, si è finalmente pronti a ripartire. Ultimamente ben 10 studenti sono stati selezionati come protagonisti in film e fiction importanti, rivelando la capacità della scuola di offrire uno sbocco lavorativo agli studenti che con impegno e dedizione si stanno cimentando in questa esperienza di vita. Una di loro Swami Fusaroli ha vinto due premi come miglior attrice a Los Angeles.

La scuola, forte dei grandi successi internazionali che la vedono vincere premi ovunque e portare l’Italia a grandi vette, riparte il 4 giugno con tutti i canoni di legge e il distanziamento secondo i decreti, per dare la possibilità agli aspiranti attori di imparare in totale sicurezza. La scuola Cinema Cesena è ospite dell’Accademia degli Studi di viale Alberti, 84, a Ravenna. Sono aperti i colloqui per iscriversi al corso. Per info, telefonare al 3338260624.