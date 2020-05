Disseccamento della Roverella secolare, Brisighella Bene Comune chiede agli enti competenti di intervenire

L’Associazione Brisighella Bene Comune, da anni impegnata nella tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale del territorio, informa che “avendo verificato il disseccamento della Roverella secolare ben visibile al passaggio sulla provinciale, in località Casale, ed appreso, dalle immagini apparse sui social e dalle testimonianze di cittadini della possibile causa dolosa che ha originato l’accaduto, auspica il coinvolgimento delle autorità competenti per chiarire le cause del grave episodio, sperando in una pronta reazione di fronte a questa dolorosa ferita inferta alla ricchezza naturale di tutta la comunità”.