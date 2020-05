Enpa Ravenna dona 50 Kit “Amici Cucciolotti” alla CRI per i bambini in difficoltà

“Missione bambini felici” Pizzardi Editore

Oggi, i volontari dell’Enpa Sezione Provinciale di Ravenna hanno consegnato alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna 50 Kit “Amici Cucciolotti” 2019 composti da: album, figurine, tatuaggi e stickers. La “Missione bambini felici” è un’iniziativa solidale voluta da Pizzardi Editore in collaborazione con Enpa, per regalare un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà.

Ogni anno i volontari dell’Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso gli album “Amici Cucciolotti” e i suoi contenuti educativi.