Cervia, MiMa, Pinarella, Lido di Savio e Tagliata in un video emozionale su lockdown e “l’estate che ti aspetta”

A Cervia Milano Marittima, Pinarella, Lido di Savio e Tagliata c’è voglia di estate e di ritorno alla normalità. C’è un estate che bussa alle porte e un lock down da lasciarsi alle spalle.

Ed ecco che alcuni cittadini cervesi hanno realizzato un video emozionale, con parole e immagini che raccontano il territorio cervese libero da persone e mezzi, in cui ammirare gli ampi spazi che caratterizzano mare, spiaggia, pineta e salina.

Si tratta della Campagna di Comunicazione istituzionale social post emergenza Covid-19 lanciata sulle principali piattaforme social da VisitCervia.

“I messaggi che accompagneranno le immagini racconteranno un territorio affidabile nell’accoglienza, con ampi spazi aperti, con divertimento, tradizione, ma messo in sicurezza al fine di aspettare turisti e amici in completa sicurezza” era stato spiegato in occasione del lancio del video. Un video che in pochi giorni è già virale, con l’hastag #lestatechetiaspetta.