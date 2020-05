Musica in quarantena. Un brano del cantautore ravennate Stefano Montalti nell’album Divani & Balconi – Aria di canzoni

Il cantautore ravennate Stefano Montalti è uno dei dodici artisti di Divani & Balconi – aria di canzoni.

“Guarda che bella fotografia” è la traccia n.6 dell’album, scritta in pieno lockdown dal cantautore ravennate e arrangiata da Roberto Costa (produttore di Lucio Dalla, Ron, Carboni, Gli Stadio) insieme ad Aldo Giordano, arrangiatore e pianista, titolare della 802 Records.

” E’ un grande onore fare parte di questo progetto che da sud arriva a nord con un carico di musica solidale, una produzione di grande qualità e cuore – ha dichiarato Montalti -. Fin da subito ho pensato a una carezza, quella che non c’è stata…quel saluto negato dall’emergenza Covid19, quello che tanti non hanno potuto ricevere dai propri cari. “Guarda che bella fotografia… e ci sei anche tu, con la tua stella in mano, hai il cuore pieno di sogni, di sogni e di noi”.

Il ricavato dell’intero progetto, prodotto da Costa e Giordano, sarà devoluto a favore dell’Associazione Energie Sociali Jesurum di Milano.

Stefano Montalti

Cantautore ravennate, tanta cantina e sperimentazione. Esordisce nel 1997 con l’album “Capitan Navigò”. Nel 2018 esce “Mondidiversi” cd auto prodotto composto da 11 brani inediti, oltre a uno spettacolo musicoteatrale e la realizzazione dell’omonimo videoclip a Castelluccio di Norcia, a sostegno della ricostruzione post terremoto.

Lavori in corso nel 2020, “Reset” e “Lucilla” che faranno parte del nuovo progetto musicale dell’artista.

“La musica è una vibrazione che ha origine dentro noi, forse torna dal futuro, proietta i luoghi dell’ anima, vibra sentimento ed emozione, e, in sintonia, arriva sempre dove deve arrivare”