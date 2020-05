“Abbraccio Tricolore”: le Frecce sorvolano Cervia in segno di unità, solidarietà e ripresa

Questa mattina, venerdì 29 maggio, le Frecce Tricolore sono arrivate all’aeroporto di Cervia-Pisignano in occasione della speciale iniziativa dell’Aeronautica Militare denominata “Abbraccio Tricolore”, che sta impegnando la Pattuglia Acrobatica Nazionale dal 25 maggio scorso in una serie di sorvoli che hanno toccato i capoluoghi di tutte le Regioni, per un abbraccio simbolico all’Italia con i fumi tricolori, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

(Video di Azzurrotricolore)