Cervia Città Giardino – Angoli Fioriti: colori dell’arcobaleno nei balconi e giardini, come simbolo di speranza

All’insegna della vocazione ambientale di questa comunità, l’Amministrazione intende promuovere azioni per conservare l’immagine di Cervia come città solare, colorata, che spicca all’interno di questo periodo buio insieme ai suoi abitanti.

Per raggiungere l’obiettivo, si è pensato di invitare i cittadini a contribuire a mantenere pulsante il cuore della Città Giardino attraverso la partecipazione all’iniziativa “Cervia Città Giardino – Angoli Fioriti”, che prevede l’esposizione – sui balconi, nei giardini, nelle proprie aree verdi, in uno spazio della propria attività o dove meglio si ritiene – di fiori e piante che rimandino all’idea dei colori dell’arcobaleno, simbolo di speranza e ottimismo ed emblema dell’edizione 2020 della manifestazione Città Giardino.

L’Amministrazione comunale ha inoltre chiesto la collaborazione dei Consigli di Zona affinché l’iniziativa si diffonda in tutto il territorio comunale e venga coinvolta la cittadinanza.

Di seguito le modalità di svolgimento dell’iniziativa e di partecipazione:

– Tutti i cittadini sono invitati a fotografare un angolo, uno spazio fiorito, un balcone della propria abitazione e a partecipare attivamente all’iniziativa Cervia Città Giardino – Angoli Fioriti 2020. Potranno poi inviare le proprie fotografie via mail a cittagiardino@comunecervia.it indicando il luogo in cui sono state scattate;

– I giardini e gli angoli fioriti di tutte le attività commerciali verranno fotografati dalla referente dell’iniziativa, Valentina Todoli (392-4433233).

Le foto verranno successivamente pubblicate sul sito di Cervia Città Giardino www.cerviacittagiardino.it e sui social con l’hashtag #angolifioriti2020.

Per immortalare gli angoli fioriti nel massimo della loro bellezza e colore, l’iniziativa è attiva fino al 31 luglio 2020. Le foto rimarranno poi pubblicate sul sito www.cerviacittagiardino.it.

La partecipazione agli eventi e alle manifestazioni da parte dei cittadini contraddistingue da sempre lo spirito solidale e caloroso dei cervesi.